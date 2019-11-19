بن قرينة: هذا مافعلته العصابة لأمير خليجي أراد الإستثمار في الجزائر

قال المُرشح للإنتخابات الرئاسية، عبد القادر بن قرينة، بأن العصابة قد منعت بكل الوسائل البيروقراطية أمير خليجي من الإستثمار في الجزائر لما كان هو وزيرا للسياحة.

وأضاف بن قرينة في كلمته خلال تجمع بولاية بومرداس، بأن العصابة طلبت من هذا الأمير الذي أراد الإستثمار وبناء فنادق ومركبات سياحية بولاية بومرادس وثائق تعجيزية.

وكان من جملة ما طلبتهم العصابة حسب بن قرينة، وثيقة حسن السيرة وصحيفة السوابق العدلية على الرغم من أن هذا الأمير كان يحوز رسالة من شقيقه الرئيس إلى الرئيس السابق بوتفليقة.

وكشف بن قرينة بأن هذا الأمير ذهب للإستثمار في الخارج وفي دولة شقيقة هي تونس بعدما بعث إليه الرئيس التونسي أنذاك زين العابدين بدعوة للإستثمار في بلاده.

وكان من جملة ماوعد به الرئيس التونسي الأسبق هذا الأمير، إعفاءه من كل الضرائب و الرسوم، وطلب منه خلق مناصب الشغل.