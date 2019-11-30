بن قرينة: هذا مافعله زروال لأويحيى عندما قدم له قانونا يمس بقيم العائلة الجزائرية

قال المرشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة بأنه سيعمل على توحيد الأمة الجزائرية في مشروع واحد بدون أي خلال أو صراع بين مختلف أبناء الشعب الجزائري.

وأكد بن قرينة في كلمته التي ألقاها خلال تجمع له بولاية باتنة بأنه سيمحو أثار الماضي خاصة أثار العشرية السوداء كما أنه سيقضي على الواقع المر الذي يعيشه الجزائريين

بالموازاة مع ذلك أشاد بن قرينة خلال كلمته بخصال الرئيس الأسبق اليامين زروال معتبرا إياه واحد من الرجال القلائل الذين أنجبتهم الجزائر مثله مثل الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وأكد بن قرينة بأن زروال كان رجلا جزائريا حرا و شريفا لايسمع بالتعدي على الأاعراف وأصول المجتمع الجزائري ورموز الدولة و على رأسها اللغة الوطنية.

وقال بن قرينة ان زروال لما كان رئيسا للجمهورية كان يمنع على كل الوزراء مراسلة مصالح الرئاسة بغير اللغة الوطنية كما كان يمنع الحديث باللغ الأجنبية خلال اجتمعات مجلس الوزراء

وعاد بن قرينة مذكرا بحادثة وقعت في مجلس الوزراء عندما قدم احمد اويحيى مشروع قانون اسرة للرئيس اليامين زروال والذي كان فيه مساس بقيم العائلة الجزائرية.

وأضاف بن قرينة أن الرئيس استشار أنذاك وزير الشؤون الدينية والذي اكد له أن هذا القانون فيه مساس بالعائلة الجزائرية أين رد على أويحيى إياك أن تعيد تقديم مثل هذه القوانين وأنا رئيس للجمهورية.