بن قرينة: هذه الحلول للخروج من الأزمة الإقتصادية

قال بن قرينة أن الإستثمار في رأس المال البشري هو حل من حلول الازمة الإقتصادية في الجزائر.

وفي حديثه في الشق الاقتصادي من حصة “90 دقيقة بوليتيك”على قناة النهار، قال ان العتماد على المؤسسات التي تنتج الثروة.

كما شدد على التوجه على القطاعات التي تساهم في دعم التنمية كالفلاحة و السياحة والصناعات المتوسطة.

كما أضاف أنه لا بد أن تتغير السياسة الاستثمارية في الجزائر، وبالخصوص الاستثمار الزراعي.

وقال انه لا بد على الدولة ان تتخلى عن سياسة الإستيراد، واردف ان السياسة الاصناعية في الجزائر يشوبها الكثير من الفساد.