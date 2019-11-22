بن قرينة: هذه رسالتي للبرلمان الأوربي.. لاتتدخلوا في شؤوننا

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة أن عدد معارضي الإنتخابات لايتجاوز الـ10 بالمائة من الشعب وهو ما اتضح خلال خرجاته لمختلف المدن.

وأكد بن قرينة في كلمته خلال زيارته لمدينة الأغواط أن العديد من الدولة الأروبية تريد تقسيم الجزائر والعديد من الدول العربية .

ووجه بن قرينة رسالة للدول الاوروبية و البرلمان الاوروبي رسالة قال فيها “لماذا أنتم ضد تقسيم اسبانيا وأنتم مع تقسيم الدولة العربية و الإفريقية”

وأكد بن قرينة بأنه يتضامن مع اسبانيا ومع وحدتها الترابية ويريد بناء علاقات قوية معها.

وفي ذات السياق قال بن قرينة للأوروبيين بأن الشعب يوميا ينادي الجيش شعب خاوة خاوة و عليه فإن الشعب وجه رسالة ضمنية للأوروبيين لاتتدخلوا في شؤوننا.