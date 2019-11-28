بن قرينة: وزيرة الصناعة منحت مشروعا لأحد رجال العصابة المسجونين

اتهم مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، وزيرة الصناعة، جميلة تمازيرت، بمنح دفتر الشروط لأحد رجال أعمال العصابة المسجونين.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية الشلف، قال بن قرينة “هناك صفقات خارج اطار القانون بملايير الدولارات، وانتهى دفتر شروطها، جاءت وزيرة الصناعة، بوصفة غير قانونية، منحت لأحد العصابة الموجودين في السجن وشركة الدولة الفرنسية، دفتر الشروط”.

واتهم بن قرينة وزيرة الصناعة الحالية، بأخذ رشوة، قائلا ” حسب تحليلي ومعلوماتي، فقد أخذت الوزيرة رشوة مقابل خدمتها لهذا الشخص القابع في السجن، وإلا كيف تقوم بشيء كهذا، وتتصرف ضد مصلحة الوطن”.

وحسب مرشح الرئاسيات، فقد أمضى الوزير الاول، نور الدين بدوي، على قرار منح دفتر الشروط لهذا الشخص.