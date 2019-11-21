بن قرينة: ولاة فاسدون يمتلكون أحصنة وسيارات تتجاوز قيمتها 700 مليون

اتهم المرشح الحر للإنتخابات الرئاسية، عبد القادر بن قرينة، إطارات في الإدارة و على رأسهم الولاة بالفساد.

وقال بن قرينة إن أحد الولاة يمتلك أحصنة يزيد سعر الواحد منها عن 500 مليون سنتيم، متسائلا في الوقت ذاته عن كيفية حصول والي على هذه الممتلكات وهو يتقاضى 20 مليون شهريا.

وأضاف بن قرينة أن ولاة آخرين يمتلكون سيارات يتجاوز سعرها 700 مليون سنتيم، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مصادر هذه الأموال

كما تساءل بن قرينة خلال تجمعه بولاية غليزان عن السبب الذي جعل هذه الولاية تغرق في البطالة والفقر وفيها أزيد من 350 ألف هكتار أراضي زراعية.

وكشف بن قرينة بأن أزيد من 40 ألف شاب و شابة بطالون في غليزان أودعوا طلبات الشغل على مستوى وكالة التشغيل بالولاية.