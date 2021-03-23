بن قرينة يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح ويُشجع الجزائريين على التطعيم

تلقى رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الثلاثاء، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكتب بن قرينة على صفحته بفايسبوك: “اليوم كان لي موعد مع الطبيب من أجل التطعيم على الاعادة من كوفيد-19”.

وأضاف رئيس الحركة: “يجب إن تعطي النخبة الوطنية القدوة للمواطن الجزائري في أي قضية مهمة”.

وأشار بن قرينة، إلى أن حملة التطعيم من هذا الوباء، تقابلها حملة شكوك قوية في جدوى التطعيم.

وأورد ذات المتحدث: “ومن هنا كان لزاما على النخبة أن تتصدر المشهد وتصنع القدوة من أجل تشجيع وطمأنة المواطن للإقدام على التطعيم”.