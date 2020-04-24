بن قرينة يثمن أداء رئيس الجمهورية والمؤسسات الرسمية والشعب في التصدي لكورونا

هنأ رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، الشعب الجزائري على قرار تخفيض بعض قيود الحجر على بعض الولايات الوطن، وبالأخص البليدة.

وثمن بن قرينة في تدوينة حول خواطر وبشائر شهر الصيام، روح المواطنة والانضباط والشعور بالمسؤولية لدى كافة أبناء الشعب.

كما ثمن بن قرينة عاليا أداء المؤسسات الرسمية كل في موقعه من الرئيس إلى المرؤوس، والدور الاستثنائي لأفراد مؤسسة الجيش الشعبي الوطني الذين خاضوا حرب حقيقية ضد الوباء بسلاح العلم والإرادة والجاهزية والمبادرة.

وأشاد رئيس الحركة بالأدوار التي اضطلع بها المجتمع المدني ومؤسساته التي نسقت جهود التضامن، وسهلت سبل الإحسان على المحسنين.

كما شكر بن قرينة كل المبادرات التي قام بها رجال الأعمال الذين حولوا نشاط مؤسساتهم إلى نشاطات اولوية المرحلة بعيدا عن حقهم في التربح ، خدمةً للجزائر والجزائريين.

وحيا رئيس حركة البناء الوطني، كل الجهات التي شرفت الجزائر من خلال عمليات إجلاء رعايانا عبر العالم، والتكفل بهم في أحسن ظروف على حساب الدولة.

وقال بن قرينة “إن أملنا في الجزائر الجديدة، إنما يتحقق أولا في قلب كل مواطن، وفي سلوك كل جزائري، فإذا قامت في ضمائرنا تحققت بإذن الله على أرض واقعنا”.

وجدد رئيس حركة البناء الدعوة الى حماية مكتسبات الحراك في بناء دولة الحق والعدل والحريات عبر مؤسسات أساسها الشرعية الشعبية وضابطها الوطنية الصادقة والمصلحة العليا للوطن.

كما جدد حضوره وتضامنه مع كل أشقائنا في الأقطار والدول، وبالأخص فلسطين، والشعب الصحراوي.

كما جدد الوقوف مع ليبيا في احلال السلم والمصالحة واليمن وسوريا، وكل المعتقلين ظلما مع أسرى الأنظمة المستبدة.

وجدد الدعوة لتحرير اقتصاد أمتنا من تبعية النفط الذي انهارت اسواقه وتحطمت اقتصاديات الدول المراهنة على آباره وبراميله.