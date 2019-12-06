بن قرينة: يجب خلق توافق بين الجامعة والإقتصاد

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بن قرينة: يجب خلق توافق بين الجامعة والإقتصاد
بقلم خالد دحماني

قال المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، إنّه يجب العمل على خلق توافق بين الجامعة والإقتصاد.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل، اليوم الجمعة.

صرّح بن قرينة: “التعليم العالي مثله مثل قطاع التربية لوثته السياسة، لذا يجب فصله مثل نظيره”.

موضحًا: ” أزمة الجامعة لا يمكن حلّها إلا بحوار بين كل الشركاء والفاعلين”.

متابعًا: “يجب ربط الجامعة بمراكز بحث عالمية والعمل على خلق توافق بين الجامعة والإقتصاد الوطني”.

مضيفًا: “كما يتوجّب علينا توجبه أموال المنح التعليمية لمستحقيها ورفع ميزانية البحث العلمي”.


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