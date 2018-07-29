بن قرينة: يجب عدم إقحام الجيش في السياسة

قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة اليوم الأحد، أنّه يجب إبعاد المؤسسة العسكرية عن الشؤون السياسية.

وقال بن قرينة خلال لقاء تشاوري بين الأفلان وحركة البناء في مبادرة سياسية جديدة، يجب عدم إقحام الجيش في السياسة، مضيفا أنّ حلقة الحركة مستمرة مع حزب الأفلان.

وأكّد بن قرينة أنّ هذا اللقاء لمبادرة توافق باسم “الجزائر للجميع” كان مثمرا وهو اللقاء الثاني من نوعه، بعد الأول الذي كان في شهر ماي.

وأضاف رئيس حركة البناء، أنّه تمّ التوافق في الكثير من النقاط مع حزب الأفلان. حيث تمّ التأكيد على عمل اللجنة التي أسست في اللقاء السابق، على أن يعمّق النقاش أكثر.