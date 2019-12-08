بن قرينة يحذر من التلاعب في نتائج الانتخابات

قال المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، أن أي تلاعب في نتائج الانتخابات سيزيد من تعميق الازمة الجزائرية.

وأردف بن قرينة خلال حصة “مع الرئيس ” على قناة النهار، ان زخم ثورة الفاتح من نوفمبر جعل الجزائر قوة و دولة قائدة في محيطها الإقليمي.

وحراك 22 فيفري أبهر العالم بسلميته وحضاريته وشموليته في كل التراب الوطني، وإذا كانت الانتخابات بعيدة عن أساليب وأدوات العصابة في التزوير، فإن الدولة الجزائرية تحاكي دولة 1962، وستكون مرهبة للعدو لأن هناك توافق بين الشعب ومؤسستها وأهمها مؤسسة الجيش.