بن قرينة يدخل الرئاسيات المقبلة بشعار “معا نبني الجزائر الجديدة”

دخل المترشح لرئاسيات ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة، الرئاسيات المقبلة، بشعار “معا نبني الجزائر الجديدة”.

وقد عرض اليوم الجمعة، المترشح عبد القادر بن قرينة، برنامجه الانتخابي، من مقر المداومة بدالي ابراهيم.

وأوضح بن قرينة، أن برنامجه يمتد من سنة 2020 الى 2025.

وأشار أن معنى شعار حملته الانتخابية هو الانتقال من جيل الثورة الى جيل الاستقلال، مع بناء جماعي للجزائر.

وأكد أنه يسعى في تشخيص الواقع الذي نعيشهـ لاسيما خلال 20 سنة الفارطة.

وحذر بن قرينة من اضعاف المؤسسات، الذي يؤدي بدوره الى تأسيس اللوبيات.

وقال “اضعاف المؤسسات، يؤدي بدوره الى تأسيس اللوبيات، التي تؤثر في قرارات الدولة وبالتالي تضخم الميزانيات”.

وأضاف “هذا البناء للإمبراطوريات يؤدي إلى تحطيم المؤسسات المنتجة والقطاع العام والمؤسسات الإستراتيجية تحل محلها اللوبيات”.

وأكد أن اللوبيات بدورها ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وفقدان الفرد الثقة في الدولة.

كما أن ستقوي الاستيراد وتهريب العملة الصعبة، وتضخيم الفواتير، ومنه تراجع هيبة الدولة في المحافل الدولية.