بن قرينة يدعم الرئيس تبون

أعلن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، دعم تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحماية سيادة الوطن.

وأكد بن قرينة، السبت، خلال إشرافه على تأبينية فقيد الجزائر الفريق القائد صالح على ضرورة حماية قانون تعميم اللغة العربية.

بالإضافة إلى إخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر بن قرينة، أن مشاركة حركته في الانتخابات الرئاسية كان من “أجل تكريس الثوابت والقيم الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب”.

مضيفا أن حزبه “سيشارك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لنفس الغرض”.

ونبّه بن قرينة،من جهة أخرى إلى المخاطر الأمنية التي تواجه الجزائر على حدودها بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة بمالي وليبيا.