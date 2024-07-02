بن قرينة يدعم خيار إستكمال بناء الجزائر الجديدة

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بتمنراست، وقوف الحركة مع خيار دعم جهود استكمال بناء الجزائر الجديدة، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بن قرينة، في كلمة له خلال تجمع شعبي للحركة مساء أمس الاثنين بولاية تمنراست، إن “خطوات الدولة الجريئة طيلة السنوات الماضية رغم كل محاولات العرقلة التي تباشرها بعض الأجندات الحاسدة للجزائر والحاقدة على شعبها. يجعلنا أمام اختيار واضح في الانتخابات الرئاسية القادمة وهو دعم جهود استكمال مشروع بناء الجزائر الجديدة”.

ودعا المواطنين إلى “الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع، لبناء جزائر تحقق طموح الأجيال الجديدة”.

مشيرا إلى أهمية استذكار قيم التلاحم لتحقيق الشرعية الشعبية، والسيادة وكذا وحدة القرار الوطني.

كما جدد بن قرينة الدعوة لبناء “حزام وطني من أجل الجزائر تنصهر فيه كل خصوصياتنا الحزبية والسياسية لصالح الجزائر وحدها”.

وأبرز بن قرينة أن الجزائر تقع عليها “واجبات كبيرة اتجاه الإقليم والجوار, انطلاقا من مبادئها القائمة على الوفاء لقيم التحرر”.

مضيفا “ان الجزائر دولة قادرة على قيادة التنمية الإقليمية في الجوار الإفريقي”.

كما جدد بن قرينة، التأكيد على الوقوف الدائم مع الشعوب المظلومة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يعاني حرب إبادة في أحياء غزة ورفح.