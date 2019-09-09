بن قرينة يدعو الحكومة التدخل العاجل لنقل الجزائريين العالقين بمطارات فرنسا

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الحكومة، الى التدخل الفوري والعاجل، لنقل الجزائريين العالقين بمطارات فرنسا.

وقال بن قرينة، في منشور له بفيسبوك “لازال الجزائريون عالقين بمطارات فرنسا، بسبب عجز إيغل أزور الوفاء بإلتزاماتها إتجاه زبائنها”.

وأضاف “كارثة حقيقية يتعرض لها الجزائريون، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها فيها وتقوم بواجباتها تجاه مواطنيها لتردهم إلى بلدهم سالمين”.

وأورد أن الخطوط الجزائرية تحصل على إمتيازات أداء الخدمة العمومية، مشددا على أن لا يدخل تسخيرها في المهمة بالبعد التجاري.