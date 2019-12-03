بن قرينة يدعو لإبعاد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية

دعا مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، اليوم الثلاثاء، الى إبعاد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية.

وفي تجمع شعبي بولاية أدرار، عبر بن قرينة عن رفضه في تحويل المدرسة الجزائرية الى حقل تجارب، وتغيير المناهج مع كل وزير جديد.

وحذر بن قرينة من التأثيرات السلبية للقوة الخارجية الدولية، والتي تحاول في كل مرة بسط هيمنتها على البرامج التربوية الجزائرية.

والتزم المرشح في حال أصبح رئيسا، بإشراك كل الخبراء والنقابات في آلية الحوار، لترقية المدرسة الجزائرية

كما تعهد بن قرينة بالاهتمام بالنبغاء والأطفال ذوي القدرات العقلية الخارقة، من المدرسة الابتدائية الى الجامعة.