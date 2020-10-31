بن قرينة يدعو لرئيس الجمهورية بالشفاء وللجزائر باللطف

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إنّ الحسّ الوطني والواجب الإيماني يدعوان كل جزائري صادق، إن يدعو لرئيس الجمهورية بالشفاء.

واورد بن قرينة في تدوينة له عبر فايسبوك: “في مثل هذا الظرف الذي وُعِكَ فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على كل جزائري صادق، أن يدعو له بالشفاء العاجل، ليعود لأداء مهامه.

ودعا رئيس حركة البناء، للدعاء للرئيس تبون، إقتداءً برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي كان حين يسمع بمرض أي مسلم يقول : “إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا”.

واضاف بن قرينة، أنه لا يسعنا في هذا المقام، إلاّ تحقيق هذا الخلق الإنساني والإيماني والدعاء لرئيس الجمهورية ولكافة مرضانا بالشفاء العاجل، وللجزائر باللطف فيما تجري به المقادير.