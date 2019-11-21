بن قرينة يرد على تبون.. أنت لا تقبل الرأي الآخر والديمقراطية

أعلن المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد القادر بن قرينة، عن دعمه المطلق لرجال الصحافة، في رد على ما قام به المترشح عبد المجيد تبون بمنع بعض المؤسسات من تغطية تجمعه الشعبي اليوم.

وقال بن قرينة، خلال تنظيمه لتجمع شعبي في تيارت: “هذا المترشح لا يملك حتى مسؤولية وقام بطرد رجال الصحافة، وبالتالي فإنه من المستحيل أن يقبل الرأي والرأي الآخر، ومستحيل أن يقبل الديمقراطية وأن يكرس الحرية”.

ورفض المترشح رفضا باتا، أن تطرد الصحافة أو أن تهمش وتظلم.

وكانت مديرية حملة المترشح، عبد المجيد تبون، قد منعت طاقم “النهار” من مرافقته لتغطية تجمعه الشعبي اليوم الخميس.

وجاء قرار المنع بعد ساعات من نشر مداومته الإنتخابية بيان تضمن تجريح وإتهامات خطيرة في حق مؤسسة “النهار”.

وبررت مداومة المرشح تبون قرار منع تنقل فريق “النهار” معهم، بمقال صدر في الموقع الإلكتروني لجريدة “النهار”.

ومن جهة أخرى، كشف بن قرينة، أن أحد الأشخاص اتهمه بأنه شارك في السرقة قائلا له: “حاشاك.. وسأكشف لك كل ملفات فسادك، وسنكشف كم عندك من أموال في باريس وبيروت”.

وأورد بن قرينة، بأنه ليس مرشح الجيش، ولا مرشح الحراك بالرغم من أنه شارك فيه، وهو طامع في أن يحتضنه الشعب.

مضيفا: “أنا مرشح كل معوزة و مرشح كل قطرة دم سالت من دم الشهداء، ونحن نرمز للجزائر الجديدة، ولكن بالمحافظة على أصالتنا”.

وتابع: “ليس عندنا صراع بين لهجة ولهجة، ولا يوجد من ينافس الإسلام في هذه البلاد، ديننا واحد ولنا رب واحد ونحن شعب واحد”.