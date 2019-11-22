بن قرينة يرد على معارضين للرئاسيات اقتحموا تجمعه الشعبي بالبيض

رد مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، على معارضين للرئاسيات المزمع عقدها 12 ديسمبرالمقبل، اقتحموا تجمعه الشعبي بالبيض.

ورحب بن قرينة، بالمواطنين الذين اقتحموا القاعة، ورددوا شعارات مناهضة لتنظيم الرئاسيات المقبلة بالقول ” أنتم ضد الرئاسيات، ونحن قابلون باعتراضكم ورفضكم”.

وأضاف بن قرينة “عدد المعارضين للرئاسيات بالقاعة وخارجها لا يتعدى 50، وعدد مسانديها ألف، مرحبا بكم بيننا وراضون باعتراضكم”.

وتحدث بن قرينة مع معارضي الرئاسيات قائلا “لا يضيق صدرنا بالمعارضة أو منافسينا أو عندما تنتقدنا الصحافة، نحن نؤمن بالرأي والرأي الآخر”.