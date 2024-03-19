بن قرينة يزور الشيخ العلامة سيدي حسان الانصاري بمستشفى عين النعجة 

قام رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، صبيحة اليوم، بالتنقل الى مستشفى عين النعجة لزيارة الشيخ العلامة سيدي حسان الانصاري.

واغتنمت الحركة في بيانها، لتعرب فيها عن تثمينها للعناية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للعلماء وللمراجع الدينية.

كما تقدمت الحركة بالشكر للطاقم الطبي، الذي يتفاني في خدمة هذا العالم، الذي يمثل بحق البقية الباقية من جيل علماء الجزائر الكبار الراسخين في العلم والذين لا يزالون يرابطون في مقامات تعليم العلم والقيم والسلوك.

وختمت حركة البناء الوطني في بيانها: “نسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه وأن يديم عطاءه ونفعه”.