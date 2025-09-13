بن قرينة يستقبل السفير الصيني وهذا ما دار بينهما

إستقبل رئيس حركة البناء الوطني، الأستاذ عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، سفير الجمهورية الصينية الشعبية بالجزائر، “DONG Guangli”، وذلك بطلب منه.

وحسب بيان للحركة، كان السفير، مرفوقا بمساعده الأول، ومستشاره الاعلامي. وتناول اللقاء، مواقف الحركة من بعض القضايا السياسية والاقتصادية في بعض الملفات الدولية. إضافة إلى العمل على توطيد علاقات التعاون بين حركة البناء الوطني والحزب الشيوعي الصيني.

هذا واستحسن الطرفان بكل ارتياح مستوى العلاقات بين البلدين في كل المحور السياسي. مستذكرين مختلف المواقف التاريخية للبلدين والتي يحب أن تكون محفزا وأساسا لتمتين هذه العلاقات في جوانب أخرى لنفس المستوى.

كما أخذ موضوع النشاطات السياسية والتعاون بين الأحزاب حيزا هاما من هذا الحوار الثنائي. حيث أكد السفير متابعتهم لنشاطات الحركة وتقديره لدورها المهم في الساحة الجزائرية. كما أعجب بحضور الحركة ومتابعتها لكل الملفات على الصعيد المحلي والدولي.

وتناول الطرفان أيضا الملفات الاقتصادية، حيث كانت كثيرا من الرؤى متناسقة باتجاه ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين. وترقية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الزراعة وصناعة السيارات الكهربائية، والمعادن.

وبخصوص الملفات الإقليمية والدولية، فقد كان موضوع القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية موضوعا شكل اهتمام خاص من طرف رئيس الحركة.

إذ ثمن بن قرينة، مواقف الصين من القضية الفلسطينية آملا أن يتعزز أكثر ويتطور بالشكل الذي يوازي قوة الصين وحضورها وتمثيلها في مجلس الأمن بصفة عضوٍ دائم. ودور الجزائر ومنصبها غير الدائم في مجلس الأمن.

كما أن المأمول من الصين أن يكون لها دور فاعل في ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية لاسيما حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وفي هذا السياق، تطرق السفير الصيني إلى موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة. من خلال المجهودات في مجلس الأمن منذ بداية العدوان المحتل الاسرائيلي على غزة.

كما ثمن دور الجزائر الدبلوماسي في مجلس الأمن إزاء القضية الفلسطينية وفي مناصرة القضايا العادلة. مشيرا إلى التنسيق الجزائري الصيني في هذا الاتجاه.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على ضرورة تعزيز سبل التعاون في ظل احترام سيادة الدول.

وانتهز السفير الزيارة حيث قدم دعوة لرئيس حركة البناء الوطني لزيارة الصين بمناسبة الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية والذي سينعقد في شهر أكتوبر المقبل.