بن قرينة يستقبل السفير الفرنسي وهذا ما دار بينهما

الوطني
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بن قرينة يستقبل السفير الفرنسي وهذا ما دار بينهما
بقلم نسرين محفوف

استقبل رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، سفير فرنسا لدى الجزائر فرانسوا غويات.

واستمع بن قرينة، لمختلف انشغالات السفير الفرنسي، حيث أبدى رغبته في التعرف على مواقف عدد من الأحزاب والتنظيمات.

ونقل بن قرينة غضب الجزائريين من بعض مواقف وتصريحات المسؤولين الفرنسيين، المصنفة في خانة التدخل في الشأن الجزائري.

كما نقل له رئيس الحركة بأن مصلحة فرنسا في أن تكون الجزائر آمنة مستقرة ودولة محورية في المنطقة.

وأشار أن ذلك لن يكون إلا ضمن مصالح مشتركة وبندية ودون التدخل في الشأن الداخلي.

وتطرق أيضا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية لتطبيق قرارات مجلس الأمن، لاسيما تلك المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

كما تضمن اللقاء التطرق لعدد من النقاط الأخرى.


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