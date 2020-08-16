بن قرينة يستقبل سفير الجمهورية العربية الصحراوية

استقبل رئيس حركة “البناء الوطني”، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مع وفد من السفارة.

وحسب بيان الحزب على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تناول الطرفان جملة من الانشغالات المتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة.

وعرض السفير خلال اللقاء مختلف تطورات الملف الصحراوي على عدّة مستويات، مثمّنا الموقف الجزائري المحتضن للشعب الصحراوي والملتزم بالوفاء لحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال.

وعبّر بن قرينة من جانبه عن التزام الحركة المبدئي بالموقف الوطني الداعم لكفاح الشعب الصحراوي وحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته.

كما ناقش الطرفان مختلف التحديات المتعلقة بتطور انعكاسات “صفقة القرن” على المنطقة ومحاولات جرّها إلى الاضطرابات المهددة للديمقراطية والتنمية والتحرر.