بن قرينة يستقبل وفدًا من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج

استقبل رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم، وفدًا من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

ودار النقاش خلال هذا اللقاء حول اهتمامات الجالية، والأدوار المنتظرة منها في المساهمة في بناء الوطن، وتحمل مسؤوليات المرحلة التي تمر بها البلاد.

وقد استمعت قيادة الحركة إلى انشغالات أفراد الجالية، وتبادلت معهم وجهات النظر بشأن رؤيتهم لفكرة تأسيس المجلس الوطني للجالية الجزائرية في الخارج.

وحضر اللقاء كلٌّ من سعيد نفيسي، نائب رئيس الحركة، وإسماعيل دباح، عضو المكتب الوطني.