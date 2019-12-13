بن قرينة يستقيل من حركة البناء بعد الخسارة في الرئاسيات

أعلن المترشح للرئاسيات و رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة عن استقالته من حركة البناء الوطني.

وقال بن قرينة خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم عقب الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية أنه سيقدم طلب اعفاءه من على رأس الحركة لهياكل الحزب و أن القرار الاخير يعود للحزب ومؤسساته.

وأكد بن قرينة بأنه سيتعامل مع الوضع السياسي الجديد للبلاد بدون الطعن في نتائج الإنتخابات الرئاسية،وذلك حفاظا على استقرار البلاد ولمصلحة الشعب الجزائري من أجل استكمال مسيرة تحقيق مطالبه.

وأاف بن قرينة بأنه رجل دولة وسيبقى متخندقا مع الشعب الجزائري لغاية تحقيق كل مطالبه التي رفعها منذ 22 فيفري الماضي