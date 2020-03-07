بن قرينة يطالب برفع أجر المرأة وتقليص ساعات العمل وزيادة فترة عطلة الأمومة

صرح رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، أنه غير راض عن وضع المرأة في الجزائر.

وفي الكلمة التي ألقاها بن قرينة، حول المرأة، عبر عن تطلعاته إلى إصلاحات حقيقية لوضع المرأة في الجزائر، بعيدا عن الشكليات والكوطات.

ودعا رئيس حركة البناء إلى الاهتمام بالمرأة، حتى تستطيع الاهتمام بالعائلة وحماية اصالتنا.

كما طالب بن قرينة إلى الاهتمام بالفتاة، وتأهيلها للقيام بدورها الوطني، والاهتمام بالمرأة العاملة، ومراعاة عملها المزدوج في المهنة وفي البيت.

ودعا المتحدث، إلى رفع أجرة المرأة، وتقليص ساعات العمل، وزيادة عطلة الأمومة حماية لأطفال الجزائر.

كما طالب بن قرينة برفع دعم الأم المربية، والمساعدة في تنمية الطفولة، بالإضافة الى إعادة مراجعة المناهج التعليمية للأطفال.

وتحدث بن قرينة على التآمر الكبير والعميق في وضع المرأة في فلسطين، لتدعم المرأة الجزائرية شقيقتها الفلسطينية بوعي واستمرار.

وتأمل رئيس الحركة في وضع المرأة في ليبيا وسوريا والعراق، وكيف تحولت من حرة الى سلعة تباع ويشترى عرضها والى أم ثكلى وأم عازبة.

وأضاف بن قرينة في كلمته “نعيش اليوم لحظة فارقة في حياة الامة الجزائرية، إما نقلع في بناء جزائر جديدة بسواعد جميع أبنائها، بتناسي كل الخلافات وتسامي الجميع فوق الجراحات ورص الصفوف، أو تتغلب علينا نظراتنا الشخصية ومصالح احزابنا والحسابات الضيقة، وهنا سوف نخسر الوطن وذواتنا وحريتنا وديمقراطيتنا وحراكنا”.