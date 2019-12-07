بن قرينة يطالب برفع دعوى قضائية ضد ولاة هيئوا القاعات للتزوير

كشف المترشح عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، أن السلطة المستقلة للانتخابات فتحت تحقيقا ضد عدة ولايات.

وأوضح المترشح، من القاعة البيضاوية، أن السلطة سترفع قضايا ضد 3 ولايات، مطالبا إياها بفتحه سريعا.

وأضاف المتحدث أنهم يملكون الأدلة بالصوت والصورة، لعملهم لصالح أحد المترشحين.

وحيّى،بن قرينة،من رفضوا قطع الانترنت عنهم لمنع البث المباشر،تابعا “أسامحك يا مدير قاعة واد سوف لقطعك الانترنت لأن القرار فوقك”.

وأشار المترشح، إلى أن “من يستطيع أن يحمي أويحيى وسلال من حكم الشعب أقول لهؤلاء الولاة خذوا الدرس منهم”.

وتابع بن قرينة “ومن السعيد وحداد وأرباب المال والسياسة الفاسدة”.

وكشف المتحدث أن ولاة قاموا بالتزوير لصالح مرشح ووضعوا خط انترنت خاص مع رؤساء الدوائر للتزوير.

كما هيئوا القاعات للتزوير، مطالبا برفع دعوى قضائية ضدهم، لأنهم يملكون كل الأدلة.