بن قرينة يعد بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة

وعد المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد القادر بن قرينة، بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة، في حال إنتخابه.

وتحدث بن قرينة، عن بورقعة من مسقط رأسه بالمدية قائلا: “بورقعة الرجل المجاهد البطل يرمز إلى نظال الأمة الجزائرية، وأنا متعهد نطلق سراحو في حال إنتخابي”.

مضيفا: ” أنا لا أتدخل في الأحكام القضائية، لكن هناك شباب صغار مغرر بهم، يجب إطلاق سراحهم، فالدولة التي كانت رحيمة مع الإرهاب عبر المصالحة الوطنية، يجب أن تكون رحيمة مع أبناء شعبها”.

كما رحب المترشح للرئاسيات المقبلة، بشاب عبر عن معارضته له في القاعة التي نشط فيها تجمعه قائلا: “أنت ضدي ونرحب بيك، ومن حقك تقولي مانيش معاك، وأتمنى أن تبقى في القاعة لتسمع خطابي”.