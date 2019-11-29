بن قرينة يعد بإنشاء ديوان وطني للاستثمار في المناطق الصناعية

قال المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة انه قرر إنشاء ديوان وطني للاستثمار في المناطق الصناعية.

وخلال تجمع إنتخابي ببلدية العلمة فيولاية سطف،قال بن قرينة، أن سفراىنا في الخارج سيصبحون ممثلين الشركاء في الخارج وهو من ما يسمح بالترويج لبضاعتنا.

وأردف لن قرينة أنه من خلال برنامجه الرئاسي قرر خلق خريطة اقتصادية وطنية من اجل خلق شبكة إقتصادية دولية، وقال انه يجب التموقع والذهاب إلى العمق الافريقي.

ووعد بن قرينة بأنه المستتثمر في الجزاىر ستكون له مكانة، وقال أن ولاية سطيف الأولى في الجزاىر التي تدفع جبايتها، وسيفتح الابواب لإحتواء الاسواق الموازية.

ووعد بفتح حوار سياسي واقتصادي للدفع بعجلة التنمية في الجزائر، كما سيفتح المجال للشباب.

وقال بن قرينة، أن الجزائر ستكون بخير والشعب يجب ان يتحمل مسؤوليته.

وحيا بن قرينة كل من غامروا بأنفسهم وضحوا بحياتهم في العشرية السوداء، ووعد بإعطاء الحقوق كاملة لمن ضحوا من أجل الجزائر في سنوات الإرهاب.

وقال بن قرينة ان الحرية مكفولة للجميع لكن لا يجب مصادرة رأي الآخر ومن يحكم بيننا هو الصندوق، واردف أن الحرية لا تعني الاعتداء على الآخر أو تسفيهه.