بن قرينة يعد بوقف التنقيب عن الغاز الصخري واستبداله بالطاقات المتجددة

وعد المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، أنه سيوقف التنقيب عن الغاز الصخري إذا إنتخب كرئيس للجزائر.

وأضاف بن قرين خلال حصة “مع الرئيس ” على قناة النهار، انه مرشح كل الجزائر، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.

وقال أن مشروعه يعتمد على 4 ركائز، من بينها الطاقات المتجددة، وقال أنه يخشى أن قانون المحروقات الذي صادق عليه البرلمان فاقد الشرعية، يقصد الغاز الصخري دون أن يخبر المواطنين.

وقال انه لن يلعب بأكبر بحيرة جوفية مائية موجودة في العالم التي تقع بشرق الجزائر.

وأردف أنه سيبحث في تقنية الغاز الصخري دون الحفر، والجزائر تملك الطاقة الحرارية التي تغني عن البترول و الغاز.

وقال أن الحكومة أخضت من برنامجه عودة مشروع الطاقة الشمسية مع الشريك الألماني.