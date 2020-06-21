بن قرينة يعزي في استشهاد عريف بكمين إرهابي بعين الدفلى

قدم، اليوم الأحد، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة تعازيه في استشهاد عريف بكمين إرهابي بولاية بعين الدفلى.

وكتب بن قرينة، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له العريف “زناندة مصطفى” الذي أخذته أيادي الغدر الإرهابية في اشتباك مع قوات الجيش بولاية عين الدفلى الواقفين للإرهاب بالمرصاد ، ونعتبـر دوما أن هذه العمليات جبانةٌ و تؤكد ضعف شخصية العناصر الإرهابية المسلحة”.

وأضاف بن قرينة “فبهذه المناسبة الأليمة أتقدم لعائلة شهيد الوطن ولقيادة الجيش الوطني الشعبي بخالص تعازينا ومواساتنا إليكم وإلى كل محبيه فأعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وتقبل فقيدكم في الصالحين لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ” ولله ما أخذ وما أعطى “.

وقال “وإنّها مناسبة نؤكد فيها مرة أخرى أن الإرهاب لازال يستهدف أمننا واستقرارنا ووحدتنا مما يجعلنا يقظين ومتجندين، سائلين الله العلـي القدير أن يتولى الفقيد برحمته، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والنبيئين والصديقين، وألهمكم جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب”.