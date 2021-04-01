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بن قرينة يعزي في وفاة تلميذتين في الطور الثانوي بغليزان

أخبار الجزائر
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بن قرينة يعزي في وفاة تلميذتين في الطور الثانوي بغليزان
بقلم خالد زوبيري

قدم رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة إلى أسرتي التلميذتين اللتين توفيتا إثر حادث دهس بغليزان.

وجاء في الصفحة الرسمية لبن قرينة على الفايسبوك:”بقلوب يملؤها الحزن والأسى تلقينا ظهيرة اليوم، خبر دهس سيارة تلميذتين بثانوية وادي الجمعة بلدية أولاد جمعة دائرة الحمادنة بولاية غليزان أسفر عن وفاتهما في عين المكان و تواجد ضحية ثالثة في المستشفى بجروح خطيرة.”
قبل ان يضيف رئيس حركة البناء الوطني:”وبهذا الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة فتاتين بريئتين في عمر الزهور، نتقدم في حركة البناء الوطني بتعازينا الخالصة لأفراد أسرتيهما و مقربيهما، راجين من المولى عز و جل أن يتغمد روح الفقيدتين بواسع رحمته و أن يجعل مثواهما الجنة، ان شاء الله و يرزق ذويهما الصبر و السلوان، كما نسأله سبحانه أن يشفى بنتنا المصابة ويعافيها عاجلا غير آجل.”
وواصل بن قرينة:”واذ نستنكر وقوع هذا الحادث المأسوي، نعبر في حركة البناء الوطني، عن قلقنا البالغ لما يحدث من مجازر في طرقنا و تعرض أبنائنا للخطر عند خروجهم من مدارسهم و حتى اخواننا الشرطة أثناء تأديتهم لمهامهم النبيلة.”
وتابع ذات المتحدث:”وعليه نرجو من السلطات المعنية أن تتدخل لحل هذا الإشكال الذي أصبح يهدد حياة أولادنا فلذات أكبادنا و ندعوها لاتخاذ كل الاجراءات الازمة والكفيلة بحماية المتمدرسين من تهور بعض السائقين و حمايتهم من التعرض لخطر الدهس.”
واختتم بن قرينة قائلا:”بضرورة تأمين نقاط قطع الشارع للتلاميذ وتعزيز تواجد دوريات مصالح الامن من امام المدرسة في أوقات مغادرة الطلاب، بالإضافة الى وضع جسور وممرات محمية للراجلين في الأماكن الخطرة.”

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=979731

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