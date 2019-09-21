بن قرينة يعلن رسميا ترشحه لرئاسيات 12 ديسمبر 2019

أعلن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد بن قرينة خلال عقده لندوة صحفية اليوم عن رغبته في الترشح للرئاسيات المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل.

وشدد بن قرينة على أن أجندة حزبه ستتمحور أساسا،على مواصلة المشوار الذي سار فيه الشعب الجزائري ضد كل معالم الاستبداد.

مشيرا في السياق ذاته أن سلمية وحضارية المسيرات التي قام بها طوال هذه المدة ستبقى في ذاكرة الشعوب جمعاء.

وأكد بن قرينة،أن علاقة الشعب بالمؤسسة العسكرية أثمرت بثمارها ميدانيا، وتجسد ذلك من خلال مرافقة الجيش لمطالب الشعب والسعي لتحقيقها.

وقال بن قرينة أن الجيش الشعبي وقف سندا وحاميا للشعب الجزائري الأمر الذي أنقذ الجزائر من الأزمة.

وألح بن قرينة،أن حزب البناء الوطني باعتباره جزء لا يتجزأ عن الشعب سيتحمل كل مسؤولياته،لتجسيد التغيير والإصلاحات في كل المجالات.