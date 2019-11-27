بن قرينة يهدد أحد مرشحي الرئاسيات بفضحه ومراسلة الفريق قايد صالح

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بن قرينة يهدد أحد مرشحي الرئاسيات بفضحه ومراسلة الفريق قايد صالح
بقلم نسرين محفوف

هدد مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، أحد مرشحي الرئاسيات، ومن أعلنوا مساندته بفضحه، ومراسلة الفريق أحمد قايد صالح، لتبليغه عن التجاوزات.

وقال بن قرينة خلال تجمع شعبي نشطه بولاية المدية ” شهدت ولايتا العاصمة والشلف منذ أمس ظاهرة الترويج لأحد المترشحين”.

وأضاف “إذا لم يتوقف الأمر، سنبلغ بالطرق اللازمة، وسنفضحه ونراسل رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح”.

ووجه بن قرينة رسالة للفريق قائلا “تعهدتم امام الله والوطن ان لا يكون هناك تزوير، لا أتوقع لمجاهد أن يخون عهده، عليك الوقوف ضد ما يحدث”.

وكشف المرشح عن وجود مؤسسات تعاملت بالترويج لمترشح بكل من بال، بكامس العاصمة والشلف، مهددا بكشف الاسماء والرتب.

واعتبر بن قرينة أن ما تقوم به هذه المؤسسات، مخالفا لقرارات الفريق.


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