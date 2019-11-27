بن قرينة يهدد بالانسحاب من الرئاسيات ويهاجم الحكومة

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بن قرينة يهدد بالانسحاب من الرئاسيات ويهاجم الحكومة
بقلم نسرين محفوف

هدد مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، بالانسحاب من الرئاسيات، في حال ثبت التزوير فيها.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية المدية، هاجم بن قرينة، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وحكومة الوزير الأول، نورد الدين بدوي.

وقال بن قرينة “ترقية الولايات من صلاحيات الرئيس المقبل وليس حكومة تصريف الأعمال، ليس من صلاحيك يا بن صالح ويا بدوي، المساس أو ترقية أي شيئ، لأنها من صلاحيات الرئيس المقبل”.

وأضاف “هل قمتم بترقية ولايات منتدبة الى ولايات من أجل ترقية الولاة المنتدبين الذين عينتهم العصابة سابقا”.

وأورد ” الرئاسيات لن تكون نزيهة 100 بالمئة، أقصاها 70 بالمئة، واذا ثبت ورأينا أنه سيكون هناك تزوير، سننسحب من الرئاسيات، أو نطالب بإلغاءها”.


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