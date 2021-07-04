بن قرينة يهنئ الخضر ويتمنى تتويجهم بكأس العرب

وجّه رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة تهانيه للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بعد تأهلهم لالدور النهائي من كأس العرب، مبديا أمله في تتويجه باللقب.

ونشر بن قرينة، رسالة تهنأة قال فيها: “بعد إنتصاره على الفريق المغربي، والبارحة على المنتخب التونسي بجدارة، لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب، بثنائية نظيفة، أشبال المنتخب الوطني يقتربون من إفتكاك كأس العرب”.

وأضاف: “سنحتفل غدا بعيدكم، وبذكرى عزيزة علينا وعليكم جميعا -إستقلال الجزائر الحبيبة-، تؤكدون لنا ومن خلال تأهلكم إلى النهائي أن قوة الروح التي فيكم وعزيمتكم ومثابرتكم في مواجهة التحديات هي من تحقق النجاح وتصنع أفراح الجزائر”.

وأردف رئيس حركة البناء الوطني: “يجب على الأرجح، محاكاتها في شتى قطاعات المجتمع إذا أردنا تحقيق طموحات الشعب الجزائري”.

وختم عبد القادر بن قرينة رسالته قائلا: “شكرا لكم، مبروك علينا، هذي البداية ومازال الكأس، إن شاء الله”.