بن قرينة يُحذر من كل محاولات تمزيق الصف الوطني

شدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الإثنين، على ضرورة أن “يعي الجزائريون حقيقة المخاطر الخارجية التي دمرت دولا أخرى”، محذرا من كل محاولات “تمزيق الصف الوطني”.

وثمن بن قرينة، في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية، ما تقوم به الجزائر في المنابر الدولية انتصارا لأمّ القضايا، القضية الفلسطينية.

وأكد بن قرينة، على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات لا سيما محاولات بعض الأطراف الساعية لزعزعة استقرار البلاد.

مشيرا إلى أن اللقاء كان “إيجابيا ومثمرا” وتم خلاله التطرق إلى عدة قضايا وطنية ودولية. مشددا على ضرورة “تمتين الجبهة الداخلية حتى لا يتم ترك أي منفذ لاختراق الساحة الجزائرية وتمزيق الصفوف”.

وأضاف بن قرينة أنه تم التطرق إلى “كل الاستحقاقات القادمة وما ينجم عنها من دعم استقرار مؤسسات الدولة وإعطاء الوقت لتنفيذ البرامج”.

مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الجمهورية أيضا عن “مراجعة قانون الانتخابات”. وموضوع “دعم القدرة الشرائية وقضايا أخرى، لاسيما فيما يخص المواقع الالكترونية وإدماج الحاصلين على شهادات الدكتوراه”.

مشددا على أن رئيس الجمهورية “واع بمشكلتهم ومتكفل بها وقد أعطى الموافقة على إدماجهم في القريب العاجل”.

وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد بن قرينة “دعم حركة البناء الوطني للمقاومة الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها الجزائر في مجلس الأمن وفي مختلف المحافل الدولية”.