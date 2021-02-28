بن قرينة يُرد على بن زعيم.. لا أتقاضى 40 مليون كتقاعد وأحتفظ بحقي في الذهاب للعدالة

رد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، على تصريح لعضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم.

وجاء في تصريح للأفلاني بن زعيم، إن بن قرينة يتقاضى مرتبا بعنوان عضو المجلس الوطني الانتقالي مقداره 40 مليون مِن سنة 1997.

وكذب بن قرينة هذا التصريح على صفحته بفايسبوك وكتب: “استغرب لمثل التصريح وأكذبه نهائي”.

وفند رئيس الحركة، أنه يتقاضى تقاعدا تحت عنوان عضو بالمجلس الوطني الانتقالي.

وأوضح بن قرينة، إن عضو المجلس الوطني الانتقالي ما بين سنة 1994 و1997 كان مرتبه بحدود 5 ملايين ونصف تقريبا.

مضيفا إن أجور النواب لم ترفع الا في العهدة البرلمانية لسنة 1997 لأكثر من 30 مليون مع المنح.

وتابع بن قرينة، أنه ينطبق على مرتب أعضاء المجلس الوطني الانتقالي التقاعدي نفس تقاعد عضو مجلس الأمة والمجلس الشعبي الحاليين.

وختم ذات المتحدث: “أردت توضيح ذلك للرأي مع الاحتفاظ بالحق القانوني في الدفاع بدفع تهمة التشهير”.