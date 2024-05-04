بن قرينة يُعلن إنطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2024 من مستغانم

أشرف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على تجمع شعبي حاشد، بدار الثقافة عبد الرحمن كاكي بولاية مستغانم.

وألقى بن قرينة، كلمة قوية أعلن من خلالها رسميا على الانطلاقة الفعلية للحملة الانتخابية لرئاسيات 2024 من ولاية مستغانم.

وعبر رئيس الحركة عن أهمية الاستحقاق الذي يغلب كل الهوامش ويدفع بالمصلحة العليا للبلاد ويضعها فوق كل اعتبار.

مضيفا: “نحن في حركة البناء الوطني نؤمن بالقيم و بالمشروع وليس بالمناصب و الكراسي”.

كما أعطى بالمناسبة خلال هذا التجمع، رئيس الحركة، مواصفات فارس الحركة ومرشحها للرئاسيات، موحد الأمة، المقرر، المحافظ على سيادة الدولة والمؤمن بالقضية الفلسطينية، أرض الثوار و قبلة الأحرار.

شاكرا في ذات السياق رئيس الجمهورية والجيش الشعبي الوطني سليل ثورة نوفمبر المجيدة على المواقف التي عززت محورية الدولة.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الحركة في هذا اللقاء والتجمع الشعبي الذي شهد عددا معتبرا من مختلف شرائح المجتمع، عن أهمية الاستشارات الموسعة التي أطلقتها حركة البناء الوطني داخليا مع إطاراتها وكوادرها وخارج أسوار الحركة، مع مختلف النخب والأحزاب السياسية والفواعل المجتمعية من أجل توحيد الكلمة ورص الصف وإعلاء للقرار الذي يخدم مصلحة الجزائر أرضا وشعبا، ويصون وديعة الشهداء ويحفظ أمن الوطن واستقراره ويحافظ على كرامة المواطن ويعزز مكتسبات الدولة ومقدراتها.

معلنا أن دورة مجلس الشورى الوطني المقبلة ستكون موعدا للكشف والافصاح عن نتائج كل المشاورات.