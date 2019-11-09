بن قرينة.. 6 أشهر عطلة للمرأة المرضعة و11 مليون عانس في الجزائر

قال عبد القادر بن قرينة، المترشح للرئاسيات 12 ديسمبر 2019، إن مشروعه يعطي أهمية كبيرة، للمرأة الجزائرية.

وأوضح بن قرينة خلال تنصيبه للجان النسائية، أن المرأة تشكل الرعاية والتنشئة والحماية الاجتماعية والمساهمة في بناء الدولة.

وأضاف المترشح، أن البرنامج الخاص بهذا الشأن قد اكتمل، مضيرا إلى أنه تم استشارة كل المتخصصين في الموضوع.

وأكد بن قرينة،أن مشروعه يمكن في كيفية الوقوف مع المرأة الجزائرية التي كانت في الريادة إبان الثورة،والمضحية في العشرية السوداء.

وأشار بن قرينة في حديثه، أن مشاركة المرأة يجب أن تكون واقعية وليست هامشية مثلما كانت منذ 20 سنة.

بن قرينة..11 مليون عانس جزائرية

وكشف عبد القادر بن قرينة، أن الإحصائيات تشير إلى وجود 11 مليون بنت جزائرية عانس.

وأضاف بن قرينة، أن من بين هذا الرقم، تسجل الجزائر 200 ألف عانس جديد سنويا.

وعرف المعدل الخام للزواج رقم 332 ألف في 2018، -على حد قول بن قرينة-.