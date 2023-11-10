بن قرينة: 7 أكتوبر 2023 شبيه بأول نوفمبر 1954 والكيان لن يستطيع محو أثار معركة طوفان الأقصى

ثمن رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعي لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية.

ويأتي هذا في تدخل له في تجمع لمناضلي الحزب بوهران اليوم الجمعة في إطار المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم و تأمين المستقبل، أين عبر بن قرينة عن اعتزازه بموقف رئيس الجمهورية, الذي دعا لمقاضاة الكيان المحتل بسبب جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس حركة البناء الوطني أن عملية “طوفان الأقصى حققت إنتصارا للمقاومة لفلسطينية وهزيمة إستراتيجية للكيان الصهيوني و من معه…”.

وشدد في السياق ذات صلة على أن الكيان الصهيوني “لن يستطيع محو أثار معركة طوفان الأقصى مهما حاول التغطية عليها بإنتقاماته الوحشية من الأطفال والنساء…”.

وقال بن قرينة إن “السابع أكتوبر 2023 شبيه بأول نوفمبر 1954 وأن فلسطين تخرج من جديد أجيال يتحقق على يدها النصر ودحض الاحتلال”.

وتابع: “أننا كجزائريين من أكثر شعوب العالم فهما للشعب الفلسطيني, الذي يجدد اليوم السير على خطوات ثورة نوفمبر المجيدة بكل عزم ووعي وثبات نحو تحرير فلسطين”, مضيفا بالقول “إن شاء الله هذه هي بداية للهجرة المعاكسة لقطعان الكيان الصهيوني”.