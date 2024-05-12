بن قرينة ووفد قيادي كبير للحركة يعزون عائلات ضحايا فاجعة الصابلات

تنقل رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة، إلى بلدية عين بوسيف بولاية المدية، وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلات ضحايا فاجعة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الحركة، فإن بن قرينة كان مرفوقا بوفد من قيادات الحركة ونوابها في البرلمان يتضمن:

-الدكتور والسيناتور خونا أحمد محمود نائب الرئيس.

-النائب كمال بن خلوف عضو المكتب الوطني.

-البرفيسور بريش عبد القادر رئيس الكتلة البرلمانية وعضو المكتب الوطني.

-النائب براء بن قرينة عضو مكتب مجلس الشورى الوطني.

-النائب بشير عمري رئيس المكتب الولائي.

-النائب جدو رابح.

-النائب الدكتور زهير فارس.

وأوضح المصدر نفسه، فإن هذه الزيارة تأتي تجسيدا لمعاني التضامن في المصائب الكبرى الهازة للضمير الوطني التي هي من صميم تقاليد وأخلاق الشعب الجزائري الذي يتلاحم دائما في الشدائد تحقيقا لواجب الإخاء وإلتماسا للمثوبة التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الشريف: (( ما من مؤمن يُعزِّي أخاه بمصيبةٍ؛ إلا كساه اللهُ من حُلَلِ الكرامةِ يومَ القيامةِ.)).

وبهذه المناسبة الحزينة، جدد أبناء ومناصلي حركة البناء الوطني تعازيهم لأهل بلدية عين بوسيف، وخاصة منهم أقارب الضحايا وأهليهم الذين من بينهم أهل ذلك البيت الذي فقد أهله ثلاثة من الولد. يضيف البيان.