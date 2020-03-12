بن قورين: “أطالب بأن يعاد النظر في عقوبتي”

عبّر مناجير اتحاد بلعباس، سفيان بن قورين، عن إستيائه من العقوبة التي سلطت عليه، مطالبا بإعادة النظر فيها، باعتباره تعرض للظلم.

وصرح سفيان بن قورين، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أتمنى إعادة النظر في العقوبة التي سلطت علي، لأن تقرير محافظ اللقاء لا أساس له من الصحة”.

وأضاف: “لم أشتم أي أحد، نددت فقط بالظلم الذي تعرضت له في ملعبنا، أين تم إجباري على الجلوس في المنصة الشرفية، في حين تم السماح لمناجير الفريق المنافس بالتواجد على دكة البدلاء”.

وتابع سفيان بن قورين: “تعرضت للظلم، ولا أحد بإمكانه تقبل ذلك، لذا أطالب بإعادة النظر في العقوبة التي سلطت عليّ”.