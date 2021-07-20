قناة النهار بن لحاج رضا: النڨفات عادة قديمة في الجزائر ونحن نملك 10 أضعاف ما يملكه المغرب بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جويلية 2021 - 23:08 شارك غرِّد 374 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962814 اقرأ أيضا ذاكرة: الإذاعة الجزائرية .. ندوة صحفية تاريخية بمناسبة الإحتفال بعيد الإستقلال قناة النهار 04 جويلية تساؤلات: إنتاج لقاحي "سبوتنيك" و "سينوفاك" في الجزائر شهر سبتمبر المقبل قناة النهار 15 جويلية أحمد ميزاب: رسالة الفريق شنقريحة واضحة ومضمونها موجه لأطراف داخل ليبيا بأن الجزائر لن تخضع لأية جهة قناة النهار 01 جويلية رئيس الجمهورية والفريق شنقريحة يسلمان الشهادات خلال حفل التخرج بأكاديمية شرشال قناة النهار 08 جويلية