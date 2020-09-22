بن لخضر ينوه من تلمسان بدور الأئمة والجمعيات الدينية في تهذيب الأخلاق

قام اليوم الثلاثاء بن لخضر عيسى مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية بزيارة إلى ولاية تلمسان.

وأشرف الوزير خلال زيارته على أشغال اللقاء التشاوري مع ممثلي عن الجمعيات الدينية، الأئمة المدارس القرانية و الزوايا.

اللقاء حضره أمومن مرموري والي ولاية تلمسان ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

حيث كانت قاعة المحاضرات بالحظيرة الوطنية الكائنة بهضبة لالة ستي فضاءا لاحتواء فعاليات هذا اللقاء.

وفي مداخلة ألقاها الوالي تناول من خلالها الدور الفعال التي تقوم به كل من الجمعيات الدينية و الأئمة على مستوى الولاية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية و قيم المجتمع.

ليلقي بعدها المستشار لدى رئيس الجمهورية، مداخلة نوه من خلالها إلى دور الأئمة وممثلي الجمعيات الدينية في تهذيب الروح الأخلاقية والعمل على بناء جزائر جديدة.

كما أكد في ذات السياق على ضرورة التدخل الفعال لهؤلاء من أجل بناء مجتمع سليم، وعرج كذلك على المحطات التي تعرفها البلاد، مع ضرورة إعطاء كل الأهمية لبناء جسر واقي بين المواطنين.

وبعد هذه المداخلة فُتح النقاش أمام الجميع حيث دار الحديث خاصة على دور الجمعيات الدينية ودور العلماء والأئمة في تهذيب الروح والأخلاق للمواطنين، كما رحب المستشار بهذه الأفكار وأكد على مرافقة السلطات العليا للبلاد لكل الميزات و المبادرات التي تهدف إلى بناء جزائر جديدة.