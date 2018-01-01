بن لشهب: الفخراني استغلّ عيد ميلادي وفاجأني بالخطوبة

كشفت الفنانة الجزائرية “سهيلة بن لشهب”، أنّ خطوبتها مع الملحن المصري محمد الفخراني كانت مفاجأة.

وقالت سهيلة خلال استضافتها في حصاد 2017 على قناة النهار، أنّ الفخراني فاجأها في عيد ميلادها بمصر أين اصطحبت والدتها.

وأضافت استغل حضور الوالدة لطلبي منها. وتحدّث معها في انتظار مجيئه إلى الجزائر لخطبتي رسميا.

وأكّدت الفنانة أنّها تعرفت على زوجها المستقبلي في “آراب آيدول”، مضيفة أنّهما لم يقرّرا بعد موعد الزفاف.