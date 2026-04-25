بن مبارك: فتح المجال للجميع للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الأستاذ عبد الكريم بن مبارك، اليوم السبت، على لقاء تنسيقي جمع أمناء وأعضاء مكاتب المحافظات، إلى جانب المنتخبين بالمجالس المحلية والولائية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي مستهل كلمته، أكد الأمين العام للحزب أنه تم فتح المجال أمام الجميع، دون استثناء، للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

مبرزًا أنه تم استلام مئات الملفات على مستوى القسمات، حيث خضعت للدراسة بكل شفافية ومسؤولية. في انتظار الفصل فيها من طرف اللجنة الوطنية المختصة، وفقًا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

وأوضح الأمين العام للحزب أن كافة الملفات المودعة ستُدرس بعناية ودون إقصاء. مشددًا على حرصه الشديد بأن تضم القوائم إطارات ذات مصداقية. مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وتحظى بقبول واسع وصدى إيجابي في الأوساط الشعبية.

كما شدد الأمين العام للحزب على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية، والعمل على نقل انشغالات المواطنين والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها. باعتبار أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر جهود الجميع، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.