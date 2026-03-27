بن مبارك يدعو إلى تعزيز مكانة الأفلان في المشهد السياسي الوطني

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، في اجتماعه مع أمناء المحافظات على ضرورة رفع الأداء السياسي للأفلان.

وتعزيز حضوره في الساحة الوطنية، عبر تجديد هياكله، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، ومحاربة الفساد، مع الالتزام بدعم برنامج رئيس الجمهورية.

وفي كلمته ابرز بن مبارك أن الأفلان حامل لمشروع وطني متجدد يستند إلى مرجعية الثورة التحريرية، ويساهم في بناء دولة قوية ذات سيادة، قائمة على العدالة الاجتماعية ووحدة الشعب.

وجاء هذا الاجتماع تحضيرًا لاجتماع اللجنة المركزية، وفي إطار الدورة الرابعة المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر، وهي محطة مفصلية في مسار الحزب.

وإعتبر بن مبارك تجديد الهياكل ليس إجراءً إداريًا فقط بل هو إعادة بناء الدور السياسي للحزب، وكذا المشاركة في صنع السياسات العمومية.

وأضاف بن مبارك في السياق ذاته أن إعادة هيكلة الحزب عملية ظلت لسنوات طويلة مؤجلة، وقرار إعادة الهيكلة قرارًا شجاعًا ومسؤولًا.

كما أن تجديد هياكل الحزب ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لبناء قوة سياسية قادرة على تأطير المجتمع، وإنتاج النخب، واقتراح السياسات، ومرافقة الدولة في تحقيق التنمية.

وأشار بن مبارك إلى أن المرحلة القادمة تقتضي رفع مستوى الأداء، وتوسيع دائرة الانضمام إلى الحزب، والعمل بروح الفريق الواحد. وهذا من أجل تعزيز تموقع الأفلان في صدارة المشهد السياسي، كقوة اقتراح وقيادة، تخدم الجزائر، وتبقى وفية لرسالة الشهداء.

وجدد بن مبارك تأكيده إلى أن الأفلان يدرك أن المرحلة الراهنة تفرض الارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى التحديات، من خلال ترسيخ الديمقراطية الداخلية. وكذا تجديد النخب، ومحاربة الفساد، وتعزيز ثقافة المساءلة، وتطوير العمل الحزبي ليكون قائمًا على البرامج الطموحة، وخدمة الصالح العام. كما يدرك بأن العناية بالحياة السياسية تمثل مدخلًا أساسيًا لإعادة الثقة بين المواطن والعمل السياسي.

الأفلان باعتباره شريكا في تسيير شؤون المجتمع والدولة من خلال أداء منتخبيه في المجالس المحلية والوطنية، وهو مرافق أمين بكل قناعة وفعالية وصدق لبرنامج رئيس الجمهورية.

لقد أدركت الجزائر بفضل حكامة رئيس الجمهورية أن الاستقلال السياسي لا يكتمل دون تحقيق سيادة اقتصادية حقيقية، تقوم على تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الإنتاج، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ومواصلة بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل والإنتاج، وربط الاقتصاد بالمعرفة، بما يسمح ببناء نموذج تنموي وطني مستقل.

وثمن الأفلان الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في تعزيز الجبهة الاجتماعية، والحفاظ على كرامة المواطنين وخاصة من الفئات الهشة.

وأشاد الافلان بالإنجازات والمكاسب والمبادرات التي تتجلى على أكثر من صعيد بما يعزز السيادة الوطنية، ويحفظ مقدرات الأمة ويثمنها.

كما نؤكد التزام حزبنا بمكونات الهوية الوطنية الجزائرية، الممثلة في العربية والأمازيغية والإسلام، والعمل على ترقيتها، باعتبارها تمثل عنصر قوة ووحدة، وحمايتها مسؤولية جماعية. يضف بن مبارك.

كما يعمل الافلان على ترويج الثقافة الوطنية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، باعتباره استراتيجية لمواجهة محاولات التفكيك والتزييف والفرقة.

وفي كلمته ثمن بن مبارك الجهود الجبارة، التي يبدلها الجيش الوطني الشعبي، كما جدد عهد الوفاء والدعم المطلق لهذه المؤسسات، إيماناً منا بأن الجزائر القوية الآمنة والمنتصرة.

وعبّر بن مبارك عن تقدير الافلان العميق للدور الذي تضطلع به الدبلوماسية الجزائرية، في الدفاع عن المصالح العليا للوطن. خاصة في ظل الأوضاع الدولية الحساسة، وما يشهده العالم من توترات، وعلى رأسها ما يجري في الشرق الأوسط.