بن مرادي: إرتفاع أسعار الياغورت غير مبرر

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الخميس أنه تسجيل إرتفاع في أسعار الياغورت الذي ارتفع سعره بشكل غير مبرر.

وأوضح الوزير على هامش الزيارة التي قام بها للمدية أن “المجلس الوطني للمنافسة قد تم إخطاره من طرف الوزارة الوصية.

النظر إذا ما كان هناك وضع مهيمن أوإتفاق ضمني بين بعض منتجي الياغورت لزيادة في الأسعاربشكل غير مبرر وغير متناسب”.

مؤكدا أن التحقيق في الموضوع متواصل و من المنتظر أن يساعد على تحديد أسباب هذا المشكل.

من جهة أخرى اعترف بن مرادي بوجود مشكلة كبيرة في توزيع الحليب المبسترعلى الرغم من عمليات التوزيع المنتظمة له

وأيضا بالكمية الكافية من مسحوق الحليب التي يقوم بها مكتب الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته.