بن مرادي: لامنع لإستيراد المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان

صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الخميس بالمدية، أن القيود المفروضة على الواردات لا تشمل المواد الأساسية الاستهلاكية.

وأكد الوزير مطمئنا أنه “لن يكون لهذه القيود أي تأثير على مدى توفر هذه المواد خلال شهر رمضان المعظم”.

مضيفا، أنه مع إقتراب شهر رمضان قائلا: “المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لاتشملها الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنع الواردات بإعتبارها منتجات نهائية ولاتخضع لهذا النظام”.

كما قد تم تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة.